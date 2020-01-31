Немецкие СМИ рассказали о растущей военной мощи России

За последние 12 лет военная мощь России значительно выросла. Страна увеличила расходы на оборону и военные учения, а ее войска способны одновременно присутствовать в разных регионах.

К таким выводам пришло немецкое издание Die Welt, изучив записи Исследовательского института национальной обороны при Минобороны Швеции.

Россия наращивает свой военный потенциал с 2008 года. За это время Вооруженные силы РФ получили возможность не только «проводить войны в соседних регионах». Одновременно, заметили эксперты, ее присутствие ощущается в Сирии и на Украине.

Специалисты полагают, что до 2029 года военная мощь России будет в основном концентрироваться в Европе. Объяснить подобное довольно просто: предпосылки российских операций в Европейском регионе благоприятны.

Экс-помощник генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус заявил о беспокойстве организации по поводу превосходства РФ. Речь идет о традиционных вооруженных силах на восточной границе Североатлантического альянса.

Американцы особенно опасным считают гиперзвуковое оружие «Авангард», пояснила «Газета.ru». У него есть возможность ядерного оснащения. Беспокоится НАТО и из-за маневренных подводных лодок класса «Борей». Проходящие испытания подводный беспилотник «Посейдон» и подлодка «Лошарик» тоже не оставили альянс равнодушным.