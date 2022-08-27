Немецкие СМИ назвали возможного преемника Зеленского

Преемником Владимира Зеленского на президентском посту может стать главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По сведениям источников таблоида, Залужный может стать новым президентом страны «после окончания боевых действий».

Сам Зеленский называет подобную информацию спекуляцией. Он якобы очень нервничает из-за всех этих слухов о президентских амбициях главкома, с которым у него, по неподтвержденным данным, серьезный конфликт.

СМИ Украины в свою утверждают, будто в сентябре Залужного назначат главой министерства обороны. То есть формально Зеленский его повысит, но фактически отстранит от руководства армией, чтобы он меньше мелькал в информационном поле.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что киевский режим отправляет недавно мобилизованных и почти необученных гражданских в зону боевых действий, практически на верную смерть. Пленный солдат обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением самому взять в руки автомат.