Киевский режим отправляет недавно мобилизованных и почти необученных гражданских в зону боевых действий, практически на верную смерть. Об этом kp.ru рассказал пленный украинский солдат Евгений.

Военнослужащий был захвачен на Херсонском направлении. Он заявил, что в украинской армии много новобранцев, которые не прошли никакого серьезного обучения.

«Нас просто научили кого за месяц, кого за неделю какой-то теории непонятной. Нас ничему можно сказать не научили», — пояснил Евгений.

Мобилизованному вручили американский автомат, которым он ни разу не пользовался. Евгений рассказал, что его сослуживцев назначали гранатометчиками — при том, что они ни разу не видели гранатомета.

Пленный солдат обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением самому взять в руки автомат.

«Наша страна истребляет нас. Владимир Александрович Зеленский, зачем вы отправляете людей, простых граждан на мясо, на убой. Почему вы сами не возьмете автомат в руки? Зачем вы прикрываетесь простыми людьми?», — задал украинец вопрос президенту.

Евгений заявил, что остаться в живых ему помогли российские военнослужащие, которых Зеленский считает «врагами».

«Мне помогли, как вы говорите, ваши враги. Они помогли мне выбраться живым. А вы отправили меня туда умереть», — подытожил солдат.