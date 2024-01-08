Мир 08 января 2024, 02:53 Немецкие машинисты объявили всеобщую забастовку Машинисты в Германии объявили забастовку с требованием повысить зарплату РИА «Новости»

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Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о проведении общенациональной забастовки с 9 по 12 января. В числе требований — повышение заработной платы сотрудникам. Об этом написали на сайте профорганизации.

Забастовка может парализовать железнодорожное сообщение в стране. Первыми прекратят работу машинисты товарных поездов компании DB Cargo — вечером 9 января.

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«Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 02:00 (04:00 по московскому времени) до 18:00 12 января», — говорится на сайте профсоюза.

Причина забастовки — тарифный конфликт между Deutsche Bahn и GDL. Прошлой осенью переговоры между ними зашли в тупик.

Профсоюз, в частности, требует повысить машинистам зарплату на 555 евро в месяц, выплатить премии, компенсирующие инфляцию, а также перевести сотрудников со сменным графиком с 38-часовой на 35-часовую неделю.

Ранее несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок. Массовые протесты пройдут 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти. Они носят политический характер.