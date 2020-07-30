США собираются ввести санкции против европейских компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Глава одной из них призвал дать американцам политический ответ.

Генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле заметил, что политики должны обеспечить привлекательность Европы для инвесторов. Его позицию привела газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава OMV подчеркнул, что нужно убедить инвестировать в Европу, и возникшая ситуация требует прояснения.

«Лучше, если бы на эти вопросы ответили политики», — заметил он на состоявшемся в Вене совещании. Зееле добавил, что в итоге речь пойдет о том, в какой степени Европа намерена отстаивать собственный суверенитет.

OMV, указано в материале, является одним из западноевропейских инвесторов, которые совместно с Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie участвуют в финансировании строительства и эксплуатации «Северного потока — 2».

В новый военный бюджет США обе палаты американского Конгресса внесли изменения, которые предусматривают ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода.