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    26 июля 2020, 10:13

    СМИ узнали о давлении США на подрядчиков «Северного потока — 2» в Европе

    Андрей Иванов

    Соединенные Штаты усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2» из Германии и других стран Европы. Во время онлайн-конференций им дали понять, что Вашингтон собирается помешать завершению строительства газопровода. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.
    СМИ узнали о давлении США на подрядчиков «Северного потока — 2» в Европе

    По данным издания, Соединенные Штаты уже провели две онлайн-встречи с подрядчиками из Европы. С американской стороны в них приняли участие чиновники из Госдепа, Минэнерго и Минфина.

    Американские чиновники «очень ясно дали понять, что они хотят помешать завершению строительства трубопровода».

    «Я думаю, что угроза очень и очень серьезная», — цитирует газета одного из наблюдателей, который присутствовал на переговорах. В немецкой энергетической компании Uniper рассказали, что США «все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который, по нашему мнению, важен для энергетической безопасности Европы».

    «Явное посягательство на европейский суверенитет», — отметили в Uniper.

    Ранее сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В него включили дополнительные санкции против «Северного потока — 2». Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение санкций против газопровода — это нарушение международного права. Он добавил, что в экономические вопросы суверенной Европы вмешиваться категорически нельзя.

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