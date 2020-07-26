По данным издания, Соединенные Штаты уже провели две онлайн-встречи с подрядчиками из Европы. С американской стороны в них приняли участие чиновники из Госдепа, Минэнерго и Минфина.

Американские чиновники «очень ясно дали понять, что они хотят помешать завершению строительства трубопровода».

«Я думаю, что угроза очень и очень серьезная», — цитирует газета одного из наблюдателей, который присутствовал на переговорах. В немецкой энергетической компании Uniper рассказали, что США «все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект, который, по нашему мнению, важен для энергетической безопасности Европы».

«Явное посягательство на европейский суверенитет», — отметили в Uniper.

Ранее сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В него включили дополнительные санкции против «Северного потока — 2». Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение санкций против газопровода — это нарушение международного права. Он добавил, что в экономические вопросы суверенной Европы вмешиваться категорически нельзя.