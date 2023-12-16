Мир 16 декабря 2023, 08:12 Немецкие депутаты подняли вопрос об антироссийских ограничениях на импорт удобрений Депутаты бундестага задались вопросом о санкциях на импорт удобрений из РФ РИА «Новости»

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Депутат бундестага от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан предложил правительству Германии обсудить санкции против России. Он задался вопросом о том, будет ли кабмин ФРГ работать над поддержкой ограничений на импорт российских удобрений. Об этом сообщило издание «Лента.ру».

Кубан предложил бундестагу изучить тему импорта удобрений и сделать цепочки переработки в Германии и Европе более устойчивыми. По его словам, немецкие производители оказались под давлением из-за снижения рыночных цен. Депутат также напомнил, что Россия за первые шесть месяцев 2023 года нарастила поставки удобрений в ФРГ в 3,3 раза.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил число введенных другими странами антироссийских санкций. В общей сложности против России объявили 17 937 ограничений.

Ни одно государство в мире еще не подвергалось такому беспрецедентному давлению, добавил Володин. Из-за этих ограничений пострадала экономика Германии, США, Франции и Великобритании, отметил спикер ГД.