Мир 14 мая 2023, 10:34 Немецкие депутаты испугались расширения конфликта Запада и России на Арктику Возможный переход конфликта Запада и России в Арктику обеспокоил бундестаг РИА «Новости»

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Правительству Германии необходимо обратить внимание на вопрос милитаризации Арктики, потому что конфликт Запада и России рискует распространиться на этот регион. Письмо на эту тему в кабмин направила Левая партия бундестага, сообщила Lenta.ru.

От имени партии выступили депутаты Жаклин Настич, Ина Латендорф, Андрей Хунко и Севим Дагдален. Он обратили внимание, что в результате конфликта ледяной покров региона может исчезнуть.

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«Мы видим растущую милитаризацию Арктики, которая находится на пересечении интересов НАТО, США, Китая и России», — отметили немецкие парламентарии.

Депутаты подчеркнули, что в связи с украинским конфликтом милитаризация региона является крайне важным вопросом.

«Призываем сделать все возможное, чтобы кризис не распространился на Арктику со всеми вытекающими последствиями. Россия уже начала предъявлять свои претензии на нее после вступления Финляндии в НАТО», — добавили они.

Ранее МИД России допустил прямое военное столкновение с НАТО в Арктике.