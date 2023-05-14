Мир 14 мая 2023, 02:45 МИД допустил конфликт между Россией и НАТО в Арктике МИД РФ: наращивание потенциала НАТО в Артике может привести к эскалации в регионе РИА «Новости»

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Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что наращивание НАТО военного потенциала в Арктике может привести к эскалации. Дипломат отметил, что признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в регионе не отмечается, написал ТАСС.

«Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — сказал посол.

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Запад усиливает курс на противоборство и конфронтацию, продвигая свои интересы в Арктике и игнорируя другие государства. В этих условиях не исключена возможность эскалации обстановки в регионе. Тем более, что в стратегических документах арктических стран Россия представлена в качестве противника, а также угрозы безопасности.

Ранее политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин не исключил, что Арктика перестанет быть зоной, свободной от конфликтов. По его словам, Запад все чаще говорит о том, что у России нет никаких особых прав на арктический регион, и ставит под сомнения ее нахождение там.