Немецкая полиция задержала пьяных украинских дипломатов — СМИ
Kronen Zeitung: пьяные украинские дипломаты в Германии устроили ДТП и попытались скрыться с места
Утром в пятницу, 12 августа, в Германии случилось ДТП. В машину туристов въехал автомобиль с пьяными украинскими дипломатами, сообщил новостной портал Kronen Zeitung. По данным издания, украинцы попытались скрыться с места происшествия, но местные полицейские их догнали.
Пострадавшие туристы рассказали, что после аварии водитель врезавшейся в них машины поменялся местами с пассажиром. При задержании этот человек отказался проходить медицинское освидетельствование.
«И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства», — сообщил автор материала.
За машиной с дипломатами пришлось устроить погоню. Они неохотно вышли из автомобиля только после того, как полицейские продемонстрировали им пистолеты.
Скрыться от полицейских попытался водитель в Сочи. Его остановили для проверки документов — он обругал стража правопорядка и отказался проходить медосвидетельствование. Мужчина попытался скрыться, но правоохранители его догнали. Водителю выписали несколько административных протоколов.