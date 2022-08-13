Утром в пятницу, 12 августа, в Германии случилось ДТП. В машину туристов въехал автомобиль с пьяными украинскими дипломатами, сообщил новостной портал Kronen Zeitung. По данным издания, украинцы попытались скрыться с места происшествия, но местные полицейские их догнали.

Пострадавшие туристы рассказали, что после аварии водитель врезавшейся в них машины поменялся местами с пассажиром. При задержании этот человек отказался проходить медицинское освидетельствование.

«И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства», — сообщил автор материала.

За машиной с дипломатами пришлось устроить погоню. Они неохотно вышли из автомобиля только после того, как полицейские продемонстрировали им пистолеты.

Скрыться от полицейских попытался водитель в Сочи. Его остановили для проверки документов — он обругал стража правопорядка и отказался проходить медосвидетельствование. Мужчина попытался скрыться, но правоохранители его догнали. Водителю выписали несколько административных протоколов.