Водитель устроил погоню с полицией и попал в ДТП в Сочи

Полицейские остановили водителя для проверки документов в Сочи. Но тот попытался скрыться и попал в ДТП. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным ведомства, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Во время задержания мужчина нецензурно обругал полицейского. От медосвидетельствования он отказался.

На него составили несколько административных протоколов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.