Мир 18 марта 2024, 17:40 Должность Путина не будут указывать в немецких официальных документах МИД ФРГ: в официальных документах страны не будут указывать должность Путина Cao Yang/XinHua/globallookpress

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МИД Германии после выборов в России, как и раньше, не будет указывать должность ее президента Владимира Путина в официальных документах. Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Себастиан Фишер.

Он ответил на вопрос журналиста, как теперь станут обозначать Путина в документах.

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«Так, как мы это и в прошлом делали, — как „Путина“», — процитировало Фишера РИА «Новости».

Официальный представитель МИД ФРГ добавил, что не помнит, чтобы министерство в последнее время делало какие бы то ни было обозначения перед фамилией российского лидера. При этом на сайте ведомства Путин указан все-таки как президент.

Германия не признала легитимность президентских выборов в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ намерены сделать систему выборов действительно демократичной.

Немецкие власти сами же пытались вмешаться в российские выборы через НПО и СМИ.