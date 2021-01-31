Более 50 авиарейсов задержали или отменили в Москве и Подмосковье

55 рейсов задержали или отменили в аэропортах столичного региона — Домодедово, Внуково и Шереметьево и подмосковном Жуковском. Речь идет как о прилетающих, так и о вылетающих самолетах.

Такие данные опубликовал сервис «Яндекс.Расписания». По его информации, в аэропорту Домодедово задержали 19 рейсов, отменили один. Во Внуково отменили сразу четыре рейса, еще пять — задержали. В аэропорту Шереметьево с проблемами столкнулись пассажиры 24 самолетов: три рейса отменили, еще 21 — задержали.

В подмосковном Жуковском отменили и задержали по одному рейсу. Об изменениях в расписании пассажирам сообщает авиакомпания или организации, которые обслуживают аэропорт. Эту информацию они озвучивают непосредственно внутри аэропорта. По правилам о задержке самолета объявляют, если рейс отстает от расписания на 30 минут и более.

Ранее в московском регионе объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гололедицы.