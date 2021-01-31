«Нельзя быть наполовину беременным». Великобритании предложили выбрать между ЕС и США

Правительство Великобритании должно четко выбрать внешнеполитический курс страны после Brexit. Лондон не может быть одновременно ближайшим союзником Евросоюза и Соединенных Штатов. В случае выбора трансатлантической линии, Великобритания должна ясно об этом заявить.

Об этом в интервью The Guardian сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться. Беременность наполовину — это не концепция», — заявил французский лидер.

Он напомнил, что приверженность политике США вызовет расхождение с правилами Евросоюза по взаимодействию и доступу к рынкам.

При этом Макрон подчеркнул, что судьба, история и устремления двух стран связаны. Поэтому он хочет «хороших и мирных отношений» Лондоном. Французский президент также пошутил над личными нападками, которым его подвергают СМИ в связи с протоколом распространения вакцины против коронавируса в ЕС.

«Какой бы ни была проблема с ЕС, всякий раз британцы обвиняют в ней меня и Францию просто потому, что терпеть не могут французов», — отметил Макрон.

На днях стало известно, что Брюссель может заблокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию.