Нелегалы в Литве повздорили между собой из-за религии

В Литве, в одном из пунктов размещения нелегальных мигрантов, проникших в страну через границу с Белоруссией, произошел конфликт. Беженцы повздорили между собой по религиозным и культурным причинам, сообщила радиостанция «Sputnik Литва».

Около 40 нелегалов, проживающих в ангаре на территории пограничной заставы Кабеляй, поругались из-за расхождений религиозных и культурных взглядов. В итоге их пришлось разнимать не только пограничникам, но и патрулям с соседних застав.

Мигранты также взбунтовались на территории палаточного городка на территории пограничного пункта Друскининкая на реке Швендубре. Порядка 60 мигрантов не поделили места в палатках.

Кроме того, в воскресенье близ границы задержали 17 человек. Они представились иракцами, но паспорта были не у всех. Двое мужчин попытались скрыться от пограничников, но их настигли вместе с бельгийской овчаркой, помогавшей патрулировать границу. Один из беженцев хотел отбиться от собаки, но она укусила его за руку.

Из-за наплыва мигрантов из Белоруссии в Литве ввели режим ЧС. Ранее Эстония пообещала предоставить литовцам километры колючей проволоки для охраны границы.