Эстония направит в Литву километры колючей проволоки для охраны границы с Белоруссией

Министерство обороны Эстонии выделит три группы дронов и сотню километров колючей проволоки для Литвы для охраны границ с Белоруссией. Балтийская республика столкнулась с массовыми потоками мигрантов, которые идут из соседней страны. Об этом сообщило издание Err.

О помощи Литве для охраны границ заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

«Литва — наш близкий союзник, и наша задача — незамедлительно поддержать ее в этом кризисе», — заявил он.

Кроме колючей проволоки военные Эстонии готовы направить три беспилотных самолета для постоянного мониторинга границ.

Накануне власти Литвы объявили, что начали строительство заграждений на границе с Белоруссией из-за постоянного потока мигрантов. Протяженность забора должна составить 550 километров. Но практически сразу после начала строительства в стране закончилась колючая проволока. Республика обратилась за помощью к странам Евросоюза.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что только за последний месяц в Литву прибыли 2453 беженца со стороны Белоруссии. Это в 33 раза больше, чем за весь прошлый год.

По ее словам, это искусственно созданный кризис властями Белоруссии, направленный на дестабилизацию балтийского региона. Министр отметила, что депортация беженцев организована на правительственном уровне. В частности, известны компании, которые занимаются доставкой мигрантов к границам республики. Она призвала Евросоюз ввести дополнительные санкции против руководителей этих организаций.