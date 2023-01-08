Мир 08 января 2023, 15:47 Нейтральный статус Украины назвали единственным способом остановить конфликт Экс-госсекретарь США Киссинджер: нейтральный статус Украины остановит конфликт с Россией РИА «Новости»

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Украинский конфликт завершится, если страна даст гарантию, что примет нейтральный статус. Об этом сообщил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, его слова привело издание Foreign Affairs.

Бывший дипломат выразил уверенность, что именно внеблоковость Украины гарантирует скорейшее завершение боевых действий.

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«Россия потеряет стратегическую глубину, если Украина станет членом НАТО. В этом случае Альянс расположится в 500 километрах от Москвы, чего российская сторона не может себе позволить», — подчеркнул Киссинджер.

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Бывший государственный секретарь заметил, что Россия всегда продолжит играть ведущую роль в мире, а ее обширность и богатая история обуславливают заботу о собственной безопасности.

Ранее Киссинджер призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. В противном случае, предупредил он, ситуация может стать похожей на Первую мировую войну. При этом бывший дипломат призвал НАТО не делать российской стороне никаких уступок.