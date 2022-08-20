Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

Затягивание конфликта на Украине может грозить эскалацией, его необходимо завершить с помощью переговоров. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать <…> бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация», — отметил политик в интервью телеканалу CNN. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что страны НАТО вскоре смогут договорится между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим.

Киссинджер также выступил против уступок России со стороны стран НАТО. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации.

По мнению 99-летнего бывшего госсекретаря, Россия должна «вернуться к границам» до начала спецоперации, уступив 15-20% территорий Украины, которые находятся под ее контролем.

Американский лидер Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 775 миллионов долларов. Глава Белого дома поручил госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться о сокращении средств американского Минобороны на указанную сумму.