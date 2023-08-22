Эксклюзив 22 августа 2023, 00:43 Нейтралитету конец? Швейцария откажется от собственной безопасности, если вступит в НАТО Политолог Ярошенко: вступление Швейцарии в НАТО лишит страну своей безопасности Unsplash

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Вступление Швейцарии в НАТО подразумевает отказ страны от собственной системы безопасности, построенной на долгом нейтралитете. Такое мнение выразил политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360».

Он отметил, что Швейцария более 200 лет старалась избегать военных конфликтов и получала выгоду от этой позиции. Страна не участвовала в боях и могла выступать посредником в экономических и дипломатических вопросах.

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«Нейтралитет позволил сформировать собственную систему безопасности, которая не включена сейчас ни в ЕС, ни в НАТО», — заявил Ярошенко.

По словам собеседника, если Швейцария вступит в Североатлантический альянс, то лишится сформированной безопасности, потому что государство включат в новую систему.

Кроме того, Берн не стремится попасть в НАТО по ряду причин. Во-первых, это негативно отразится на внутренней военной инфраструктуре страны, а во-вторых — уйдут привилегии привычного для Швейцарии нейтрального статуса, к которым правительство страны уже привыкло за 200 лет.

«Пока вся Европа была в пучине мировых войн, а потом весь мир в состоянии холодной войны, они спокойно принимали в свои банки деньги от диктаторов со всех частей мира <…> Банковская система сильно развита, вот это „лавирование“ позволяет сохранить со всеми отношения», — заявил эксперт.

По словам политолога, отказ от нейтрального статуса для Швейцарии означает, что придется выбрать одну сторону, а это понесет за собой определенные риски. Сейчас политическому руководству страны невыгодно втягиваться в международные авантюры.

Ранее член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин объяснил «360», действительно ли Швейцария постоянно находилась в нейтральном статусе и почему НАТО заманивает ее на свою сторону.