Мир 21 августа 2023, 22:27 Нейтралитет на словах. Швейцарские стрелки часов смещаются к НАТО Политолог Самонкин: Швейцария для Запада — экономический «остров сокровищ» Freepik

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Власти Швейцарии заявили, что не исключают возможности вступления страны в НАТО. Известно, что исторически республика придерживалась абсолютного нейтралитета в периоды глобальных мировых конфликтов. Присоединение к Североатлантическому альянсу кардинально изменит ситуацию. Член молодежной ассамблеи Совбеза от Российской Федерации Юрий Самонкин объяснил «360», действительно ли Швейцария всегда находилась в нейтральном статусе и зачем военно-политический блок заманивает ее к себе.

Далее — его прямая речь.

Потерянный нейтралитет

Действительно, по статусу Швейцария — нейтральное государство. Но так или иначе этот нейтралитет прекращался, когда шли глобальные военные конфликты.

Вспоминается Вторая мировая война. Не стоит забывать, что все крупные банковские счета высшего руководства германского Рейха и золото-валютные резервы нацистской Германии хранились именно в Швейцарии. Тогда в стране действовало большое количество гитлеровских агентов, которые выявляли советскую, английскую и американскую разведки.

Поэтому нейтральность в Швейцарии — объективность. Страна никогда не была нейтральной и периодами «подслуживала» интересу глобального доминирования коллективного Запада. Если раньше это был германский нацизм, то теперь это [НАТО и Евросоюз].

Сейчас мы видим, что стрелки часов нейтралитета тех же Финляндии, Швеции и Швейцарии начали смещаться в зону НАТО и Соединенных Штатов Америки.

РИА «Новости»

Тупиковый путь с НАТО

Если США экономически надавят и предложат Швейцарии какие-то выгодные отношения, то, мне кажется, «нейтральная» страна пойдет на это. С другой стороны, с точки зрения НАТО, люди (швейцарцы — прим. ред.) не согласятся. Они привыкли жить в комфортабельной стране, где не происходят экономические и геополитические потрясения.

Но швейцарские власти могут не обратить внимания на желания народа и вести прозападную политику. Как результат — эффект бумеранга. На примере некоторых европейских стран, например, Болгарии, мы видим бесконечные митинги и протесты.

Если Швейцария хочет сохранить себя стабилизирующей и экономической страной, выгодной для инвесторов и туристов со всего мира, то вступление в альянс не должно быть в ее интересах. Путь НАТО будет абсолютно тупиковым и вредным для страны.

Как показывает историческая практика, перекачка швейцарского нейтралитета уже была в сторону коллективного Запада. Поэтому, конечно, на Швейцарию сейчас нужно обращать внимание и тщательно за ней следить.

Экономический мостик для американцев

Швеция и Финляндия уже поменяли свой статус в сторону агрессивности, и если Швейцарию постигнет такая же судьба, то она станет конкретной мишенью для остановки продвижения НАТО на Восток.

Все будет зависеть именно от самого руководства страны, которое жило как сыр в масле и никогда не видело войн, революций и разрушений.

Присоединение Швейцарии к НАТО приведет к экономическому дроблению страны и получению активов и субсидий. В таком случае США не будут использовать свой бюджет для военных целей.

Также в Швейцарии сможет осесть экономический капитал западных политиков, которые в случае проигрыша гибридно-информационной войны попросту мигрируют в нейтральную страну. В данной ситуации страна будет играть роль экономического мостика для американцев.

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Роль Швейцарии в глазах Запада

США всегда славились тем, что воюют за чужой счет и за чужие интересы — подставляют другие страны, а сами в пекло не лезут. Примерно то же самое они могут сделать и со Швейцарией.

В таком случае экономические преференции, дивиденды и раздробления Запад будет брать не с ослабленного Евросоюза или Африки, которая выгоняет со своей территории французскую политическую систему, а именно со швейцарских активов.

Коллаж: телеканал «360» / freepik.com

Швейцария для Запада — это некий «остров сокровищ», который может помочь хоть как-то стабилизировать экономическую политику и продолжать это бессмысленное противостояние. При условии, если к 2024 году у американской власти останутся демократы.