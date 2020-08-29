Нейросеть из Перми предсказала второй срок Трампу

Разработчики из пермской компании Promobot создали искусственный интеллект, который сделал прогноз на предстоящие президентские выборы в США. Нейросеть предсказала, что главой государства вновь станет Дональд Трамп.

К такому выводу искусственный интеллект пришел, проанализировав десятки тысяч записей из соцсетей, которые связаны с Трампом и вторым кандидатом в президенты, представителем Демократической партии Джо Байденом. Технология ознакомилась с социальными опросами, упоминаниями в Сети, новостями из блогов и СМИ по этой теме. Об этом сообщил портал discover24.ru.

Представитель Promobot Олег Кивокурцев рассказал, что в будущем нейросеть сможет делать предсказания и по другим тематикам. Например, сможет предвидеть новую волну эпидемии коронавируса.

Пока же предвыборные кампании Трампа и Байдена идут полным ходом. Во время своего выступления во Флориде американский лидер обвинил демократов в том, что они не позволяют строить в стране трубопроводы. Из-за этого Штаты вынуждены покупать нефть у России.

Оба кандидаты в президенты уже давно справили 70-летие. При этом геронтолог Юрий Ведов считает, что глава Белого дома находится в лучшей форме, чем его соперник. Об этом написало ИА Nation News. Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.