Трамп заявил, что из-за демократов США вынуждены покупать нефть у России
Трамп заявил, что на северо-востоке страны и в регионе Новая Англия самые высокие цены на электроэнергию.
«Потому что губернатор (Нью-Йорка демократ Эндрю) Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти», — сказала глава Белого дома. Его выступление показывал телеканал NBC News.
По его утверждению, из-за этого топливо приходится покупать у России.
«У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод», — отметил президент.
Штаты в 2019 году покупали у РФ около 515 тысяч баррелей нефти ежедневно. В прошлом году общий импорт оценивался в 13,8 миллиарда долларов, написало РИА «Новости».
Сейчас в США в самом разгаре президентская предвыборная гонка. От республиканцев баллотируется действующий лидер Дональд Трамп, от демократов — бывший вице-президент страны Джозеф Байден. Соперники постоянно делают критические высказывания в адрес друг друг и противоборствующей партии.
Телерейтинги показали, что американцы больше слушали предвыборную речь Байдена, а не Трампа. Выборы в США пройдут уже в ноябре 2020 года.