В отеле гавайской столицы Гонолулу вооруженный мужчина устроил стрельбу из своего номера. Об этом сообщил американский телеканал KITV. Очевидцы сняли на видео спецназ, который стянули в гостиницу.

Сообщение о стрельбе в пятизвездочном отеле Kahala Hotel & Resort поступило в службу спасения в субботу вечером. Капитан управления полиции Гонолулу Брайан Линч сообщил, в комнате на четвертом этаже неизвестный произвел около пяти выстрелов через дверь. По предварительным данным, при стрельбе никто не пострадал.

Мужчина, который открыл огонь, находится в номере один. Возможно, он является военнослужащим. Сейчас полиция ведет с ним переговоры. На кадрах видео с места можно заметить сотрудников спецназа.

Постояльцев отеля из соседних комнат экстренно эвакуировали с четвертого этажа в безопасное место.

Мужчина в США ранее устроил стрельбу на военной базе в городе Фредерик, штат Мэриленд. Пострадали двое, стрелявшего обезвредили. А на прошлой неделе в калифорнийском Ориндже во время стрельбы погибли не менее четырех человек.