Стрельба произошла на военной базе в США

Мужчина устроил перестрелку в городе Фредерик, штат Мэриленд. Информация появилась 6 апреля в Twitter-аккаунте местной полиции.

Стрельба началась возле здания торгового центра. Из-за выстрелов пострадали двое, стрелявшего обезвредили сотрудники правопорядка, рассказал CNN.

Достоверность произошедшего подтвердили в своих официальных социальных сетях Военно-морские силы Америки. Исходя из информации, опубликованной в их Twitter, перестрелка произошла на военной базе «Форт Детрик» в Мэриленде. Также в перестрелке участвовали американские ВМС, заметили в «Газета.ru».

«Мы продолжим сообщать о дополнительных деталях по мере развития ситуации», — сказано в сообщении.