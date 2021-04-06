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    06 апреля 2021, 21:51

    Стрельба произошла на военной базе в США

    Гора Орлов

    Мужчина устроил перестрелку в городе Фредерик, штат Мэриленд. Информация появилась 6 апреля в Twitter-аккаунте местной полиции.

    Стрельба началась возле здания торгового центра. Из-за выстрелов пострадали двое, стрелявшего обезвредили сотрудники правопорядка, рассказал CNN.

    Достоверность произошедшего подтвердили в своих официальных социальных сетях Военно-морские силы Америки. Исходя из информации, опубликованной в их Twitter, перестрелка произошла на военной базе «Форт Детрик» в Мэриленде. Также в перестрелке участвовали американские ВМС, заметили в «Газета.ru».

    «Мы продолжим сообщать о дополнительных деталях по мере развития ситуации», — сказано в сообщении.