Неизвестный убил 14 человек в баре ЮАР, еще 10 ранены

В результате стрельбы в одном из баров в ЮАР 14 человек погибли, сообщает телеканал eNCA. Еще минимум 10 человек ранены, трое — в критическом состоянии.

Очевидцы выложили в Сеть ролик прямо из бара, на котором видно, что мужчины, лежащие на полу, мертвы. Остальные люди находятся в нетрезвом состоянии и с трудом понимают, что происходит, они зовут медиков.

О мотивах стрелявшего ничего не известно. Полиция пока не сообщила, пойман он или остается на свободе.

6 июля мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажного дома на улице Дубки в Апрелевке. По словам местных жителей, ставших очевидцами ЧП, он вел стрельбу из автомата. На кадрах с места происшествия видно, что мужчина подошел к окну, сделал несколько выстрелов и отошел вглубь квартиры.