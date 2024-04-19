Мир 19 апреля 2024, 15:40 Неизвестный пригрозил взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже Неизвестный мужчина угрожает взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже Gao Jing/XinHua / Global Look Press

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Неизвестный заперся в здании консульства Ирана в Париже. Мужчина угрожает взорвать себя. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«На данный момент мужчина заперся в здании консульства Ирана в 16-м округе Парижа и угрожает себя взорвать», — указали авторы материала.

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Мужчина, предположительно, находится в жилете смертника. Как сообщил очевидец, злоумышленник вошел в здание консульства примерно в 11:00 по местному времени. Вместе с мужчиной в диппредставительстве находятся сотрудники.

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