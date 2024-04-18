Происшествия 18 апреля 2024, 16:51 Пьяного мужчину задержали в Петербурге за угрозы взорвать гранату в подъезде

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали жителя Саратовской области, который угрожал взорвать гранату в подъезде дома на Народной улице. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

По предварительной информации, в дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что неизвестный угрожал гранатой ее мужу на лестничной площадке. Пьяный саратовец держал боеприпас в одной руке и пытался выдернуть чеку другой.

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Отмечается, что полицейские изъяли у него две страйкбольные гранаты, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.