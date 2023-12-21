Мир 21 декабря 2023, 18:18 Неизвестный открыл стрельбу в университете в центре Праги Полиция Праги сообщила о ликвидации стрелка в Карловом университете Boris Roessler / Global Look Press

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Днем в четверг в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба управления чешской полиции в социальной сети X.

«Мы можем подтвердить, что есть погибшие и несколько десятков раненых. Стрелка ликвидировали», — заявили в пресс-службе полиции.

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Точное количество погибших в ведомстве не привели. Задействованные на месте стрельбы спасатели рассказали журналистам издания Czech Crunch, что установить число раненых также пока что не удалось, идет обследование помещений учебного заведения.

Газета Seznam Zprava уточнила, что сотрудникам и студентам факультета во время стрельбы приказали забаррикадироваться в учебных кабинетах и выключить свет

Издание Aktu со ссылкой на источники уточнило, что нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом, стрельба произошла на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

В начале декабря в США мужчина начал стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, ранения получили несколько человек.