Мир 07 декабря 2023, 00:43 Неизвестный открыл стрельбу в университете в Лас-Вегасе Полиция Лас-Вегаса: вооруженный преступник напал на Невадский университет Freepik

Читать 360tv в

В США произошел шутинг. Неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе. Об этом сообщила полиция города на своей странице в социальной сети X.

По данным правоохранителей, в результате нападения могут быть многочисленные жертвы. Полицейские попросили граждан избегать этот район.

Реклама

В октябре этого года массовый шутинг унес жизни 18 человек в американском штате Мэн. Стрелок-одиночка напал на два заведения в городе Льюистон. Сначала он вошел в центр отдыха Sparetime Recreation, где проходил любительский юношеский турнир по боулингу, и расстрелял посетителей и персонал. После этого добрался до гриль-бара Schemengees, который находился в нескольких километрах от предыдущей цели, и устроил бойню там. Преступником оказался 40-летний Роберт Кард, резервист и профессиональный инструктор по стрельбе.