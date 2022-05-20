Неизвестный ранил ножом троих человек в Норвегии

Три человека пострадали после нападения неизвестного с ножом в Норвегии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на полицию страны.

«Дни.ру» написали, что один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели.

Кто именно напал на людей и с какой целью — информации нет.

Ранее группа из 10 подростков избила мужчину в Нижнем Тагиле. По предварительной версии, подростки шумели в подъезде, им сделал замечание жилец дома, после чего и произошло избиение.