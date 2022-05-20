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    20 мая 2022, 16:04

    Неизвестный ранил ножом троих человек в Норвегии

    Дарья Морозова

    Три человека пострадали после нападения неизвестного с ножом в Норвегии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на полицию страны.

    «Дни.ру» написали, что один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели.

    Кто именно напал на людей и с какой целью — информации нет.

    Ранее группа из 10 подростков избила мужчину в Нижнем Тагиле. По предварительной версии, подростки шумели в подъезде, им сделал замечание жилец дома, после чего и произошло избиение.