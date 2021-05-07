Неизвестные в черном разорвали баннеры ко Дню Победы на Украине. Видео

В Харькове неизвестные в черной одежде и масках разорвали поздравительные баннеры ко Дню Победы. Видео с места происшествия выложили в социальных сетях.

На кадрах можно разглядеть, что мужчины торопились и пытались быстро расправиться с плакатами. Баннеры они рвали на кусочки без жалости. Из-за того, что они были в масках, лица было очень сложно разглядеть. Украинские власти пока никак не прокомментировали их поступок. Что хотели этим сказать злоумышленники — неизвестно.

Несколько дней назад украинские власти уличили в попытке украсть у народа страны Победу в Великой Отечественной войне. В Раде считают, что этому способствует подмена этого государственного праздника на альтернативный.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский отметил, что народу пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая. Он назвал государственную политику в этом историческом вопросе фальшивкой. С 2015 года на Украине 8 мая проводятся основные государственные мероприятия по случаю окончания войны.