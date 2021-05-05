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    05 мая 2021, 00:11

    Киев обвинили в краже у украинцев Дня Победы

    Александра Ломейко

    Украинские власти уличили в попытке украсть у народа страны Победу в Великой Отечественной войне. В Раде считают, что этому способствует подмена этого государственного праздника на альтернативный.

    Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «Наш» напомнил, что День Победы 9 мая «в стране по-прежнему есть».

    «Чтобы его украсть, вам пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая», — заметил он.

    Украинский парламентарий предложил соотечественникам ответить «на простой вопрос, а с кем вы конкретно собрались примиряться». 8 мая он назвал фальшивой датой с единственным смыслом.

    «У вас хотят украсть День Победы. <…> Государственная политика в этом историческом вопросе — фальшивка», — заявил Бужанский.

    День памяти и примирения на Украине учредили в марте 2015 года. 8 мая в стране проводят основные государственные мероприятия по случаю окончания войны. Страна, уточнило РИА «Новости», фактически последовала традиции отмечать Победу над фашистской Германией по образцу западноевропейских стран.