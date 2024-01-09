Мир 09 января 2024, 17:06 Неизвестные продырявили газопровод на севере Германии Spiegel: ущерб от повреждения газопровода в ФРГ оценили в 1,6 млн евро РИА «Новости»

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Злоумышленники повредили строящийся газопровод в ФРГ. Нанесенный ущерб оценили примерно в 1,6 миллиона евро, сообщила газета Spiegel.

Неизвестные просверлили в газопроводе на севере Германии восемь отверстий, причем дыры находились друг от друга на расстоянии более километра.

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«Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах», — указало издание.

Специалисты зафиксировали повреждения на четвертом участке строительства. По информации полиции, отверстия в газопроводе злоумышленники сделали с помощью специального оборудования.

Поврежденная газопроводная линия должна была связать новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. Строительство газопровода вызвало критику со стороны экоактивистов, которые уже несколько раз пытались сорвать реализацию проекта.

Ранее приостанавливал работу газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По версии финской полиции, утечка газа произошла из-за китайского корабля. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен усомнилась в том, что газопровод повредили случайно.