Мир 15 мая 2023, 07:43 Неизвестные подожгли центр для украинских беженцев на севере Ирландии Donegal Daily: на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев Freepik

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В ирландском городе Банкрана неизвестные подожгли центр, где размещались украинские беженцы. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило издание Donegal Daily.

Информация о пожаре поступила экстренным службам ночью в четверг, 11 мая. По словам владельца помещения, неизвестные взломали дверь и устроили поджог. Он уже пообещал отремонтировать здание. Никто не пострадал, поскольку в момент нападения внутри никого не было. В полиции начали расследование происшествия.

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По данным властей Ирландии, в страну приехали свыше 70 тысяч украинских беженцев.

Евросоюз предложил платить украинским беженцам дополнительные социальные выплаты, чтобы те возвращались домой. По данным газеты Irish Examiner, ЕС опубликовал документ с возможными вариантами политики европейских государств в отношении украинцев. Дополнительные соцвыплаты значились как один из вариантов. Такая стратегия предполагает стимулирование добровольного возвращения беженцев. Другая мера — выдача вида на жительство в странах ЕС тем, кто работает или учится, а также не может вернуться на Украину по различным причинам.