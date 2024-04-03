03 апреля 2024, 08:44
Неизвестные обстреляли отель в Стамбуле
Türkiye: в Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на отель
Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.
Огонь открыли из длинноствольного оружия по четырехэтажному зданию отеля в районе Кючюкчекмедже. По информации газеты, некоторые пули задели пассажирский автобус, который проезжал мимо.
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«В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение», — добавили в издании.
Информации о пострадавших нет. Территорию отеля оцепили, на месте начали работать эксперты-криминалисты и следователи.
Ранее в Турции злоумышленник обстрелял пассажирский автобус, который направлялся из Эрбаа в Стамбул. Стрелок открыл огонь в сторону общественного транспорта и скрылся с места преступления.
В автобусе на тот момент находились 33 человека. К счастью, никто из пассажиров не пострадал — пули пробили крышку двигателя, но не задели людей. Из-за обстрела повреждения получил только дизельный фильтр автобуса.
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