Мир 03 апреля 2024, 08:44 Неизвестные обстреляли отель в Стамбуле Türkiye: в Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на отель Federico Gambarini/dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

Огонь открыли из длинноствольного оружия по четырехэтажному зданию отеля в районе Кючюкчекмедже. По информации газеты, некоторые пули задели пассажирский автобус, который проезжал мимо.

Реклама

«В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение», — добавили в издании.

Информации о пострадавших нет. Территорию отеля оцепили, на месте начали работать эксперты-криминалисты и следователи.

Ранее в Турции злоумышленник обстрелял пассажирский автобус, который направлялся из Эрбаа в Стамбул. Стрелок открыл огонь в сторону общественного транспорта и скрылся с места преступления.

В автобусе на тот момент находились 33 человека. К счастью, никто из пассажиров не пострадал — пули пробили крышку двигателя, но не задели людей. Из-за обстрела повреждения получил только дизельный фильтр автобуса.