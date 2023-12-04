Мир 04 декабря 2023, 09:28 Пассажирский автобус попал под обстрел в Турции Неизвестный обстрелял автобус с 33 пассажирами в Турции РИА «Новости»

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В Турции неизвестный расстрелял пассажирский автобус. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Транспорт ехал с автовокзала Эрбаа в Стамбул, когда по нему начали стрелять. В автобусе находились 33 пассажира. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону, после чего скрылся с места происшествия.

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Пули пробили крышку двигателя, в результате чего повреждения получил дизельный фильтр. По данным канала, пассажиры не пострадали.

Правоохранители начали розыск стрелка. Что послужило причиной такого поведения, неизвестно.

В конце ноября неизвестные устроили стрельбу при въезде в Иерусалим. Злоумышленники открыли огонь по горожанам, которые находились в районе автобусной остановки на перекрестке Гиват-Шаул. По данным газеты Haaretz, от полученных ранений скончалась 16-летняя девушка. Jerusalem Post сообщил о двух погибших. По данным этой газеты, жертвами стали 24-летняя девушка и 73-летний мужчина.