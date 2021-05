Неизвестное вещество нашли на месте ядерного взрыва в США

Американские и итальянские ученые обнаружили на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в штате Нью-Мексико неизвестные квазикристаллы. Данные об этом опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вещество представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре. Ученые нашли кристалл в образце красного тринитита. Это стекло сплавлено из песка и меди из линий электропередач, которые используются для ядерного испытания. «Как и все квазикристаллы, новый вид нарушает правила кристаллографической симметрии, которые применимы к обычным кристаллам. Новый квазикристалл — это самый старый из известных антропогенных квазикристаллов», — говорится в статье. Квазикристаллы имеют способность согласованно рассеивать падающее излучение. Это открытие очень полезно для понимания последствия ядерных взрывов. Обычно специалисты анализируют радиоактивный мусор и газы, чтобы понять, как было построено оружие. Однако такие материалы довольно быстро распадаются, а квазикристаллы могут существовать вечно. Взрыв «Тринити» произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо. В ходе этих испытаний американцы создали три атомные бомбы. Две из них они сбросили на Хиросиму и Нагасаки.