Северокорейские хакеры в период с 2019 года по ноябрь 2020 украли виртуальные активы на сумму 316,4 миллиона долларов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на доклад ООН. Украденные деньги использовались для финансирования ядерных и ракетных программ страны.

Доклад обвинил режим лидера Ким Чен Ына в проведении операций против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов с целью оплаты оружия и поддержания на плаву экономики Северной Кореи.

В отчете также утверждалось, что Северная Корея «производила расщепляющийся материал, обслуживала ядерные объекты и модернизировала свою инфраструктуру баллистических ракет», продолжая «искать материалы и технологии для этих программ за рубежом».

Одна неназванная страна также заявила, что «весьма вероятно» КНДР может установить ядерное устройство на баллистическую ракету любой дальности. Впрочем, неясно, смогут ли эти ракеты успешно повторно войти в атмосферу Земли.

Авторами отчета стала группа экспертов ООН по Северной Корее. Это орган, следящий за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных против режима Ким Чен Ына.

Детали из отчета, который сейчас является конфиденциальным, были получены CNN через дипломатический источник в Совете Безопасности ООН. Он поделился частями документа на условиях анонимности.

Доклад состоит из информации, полученной от стран-членов ООН, спецслужб, средств массовой информации и тех, кто, бежал из страны, а не от самой Северной Кореи. Подобные отчеты обычно выпускаются каждые шесть месяцев. Один — в начале весны, другой — в начале осени. Пока неясно, когда будет опубликован этот отчет.

Представители КНДР при ООН не ответили на запрос CNN о комментариях, но утверждения в отчете соответствуют недавним планам, изложенным Ким Чен Ыном. На важной политической встрече в прошлом месяце он сказал, что Северная Корея будет работать над разработкой нового современного оружия для своих ядерных и ракетных программ.

Экономика на грани краха

КНДР не имеет экономических связей практически ни с одной страной из-за санкций. Это пагубно сказывается на экономике страны, а пандемия коронавируса это положение усугубила еще больше. На фоне ужесточенного пограничного контроля Северная Корея практически лишилась возможности ввозить необходимую твердую валюту из-за границы.

Одним из главных источников дохода для страны был экспорт угля. В докладе за 2019 год указано, что Пхеньян получил 370 миллионов долларов за это. Однако с июля 2020 года поставки, похоже, были приостановлены.

Вероятно, это связано с тем, что Северная Корея разорвала почти все свои связи с внешним миром в 2020 году, чтобы предотвратить приток случаев коронавируса. Власти остановили почти всю торговлю с Пекином, который был главным экономическим средством выживания для страны.

Эксперты полагают, что КНДР будет и дальше полагаться на своих хакеров, чтобы получать прибыль во время пандемии.

Сотрудничество с Ираном

В отчете указано, что несколько неназванных стран утверждали, что Северная Корея и Иран возобновили сотрудничество по проектам разработки ракет большой дальности, включая обмен критически важными деталями, необходимыми для разработки этого оружия.

В 2017 году КНДР успешно провела испытания трех баллистических ракет межконтинентальной дальности. А на публичном мероприятии в октябре продемонстрировала новую гигантскую межконтинентальную баллистическую ракету.

Иран давно стремится к подобным технологиям, а его нынешний арсенал баллистических ракет уже вызвал проблемы в отношениях с другими арабскими странами и США. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива призывали Иран ограничить использование арсенала, но власти заявили, что этот вопрос не подлежит переговорам.

Иран свои связи с КНДР отрицает. Об этом можно судить, исходя из комментария миссии ООН в Иране за декабрь, включенного в отчет. В нем утверждалось, что группе экспертов ООН была предоставлена ложная информация, и, возможно, в отчете использовались сфабрикованные данные.