Неизвестное существо с пляжа удивило американцев. Фото

На одном из американских пляжей обнаружили странное существо. Похожий на желе розовый шар выплыл из океана. Одни назвали его морским пришельцем, а другие — соплями кита.

По форме и цвету выброшенный на берег предмет напоминает мозг, сообщило издание Daily Star. Его нашел житель американского штата Южная Каролина Александр Ильг.

Источник фото: Facebook

В социальных сетях американец поинтересовался, знает ли кто-то, что именно ему попалось. Пользователи высказали массу версий. Кому-то шар показался похожим на большой кусок жвачки, другие решили, будто бы это мозг акулы. Его назвали и «морским пришельцем», и «соплями кита», и «оторванным куском тела».

В конце концов в обсуждениях пришли к выводу, что находка вовсе не так экзотична, как могла показаться на первый взгляд. Оказалось, что неизвестное существо относится к классу оболочников. У этих обитающих в морских водах организмах мешковатое тело. Они прикрепляются к причалам и судам и фильтруют воду, чтобы получить питательные вещества. Оболочники могут быть разного цвета — от розового до черного.

В декабре на видео сняли необычного моллюска, сравнив его со служителем Ктулху, описанного в рассказе Говарда Лавкрафта божества.