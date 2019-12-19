«Божественно прекрасный»: необычный моллюск попал на видео

Пользователи Сети поражены окрасом и очертаниями моллюска. «Какой красивый! Но увидела бы такого на море — из воды бы выпрыгнула!» — написали в интернете.

«Доказательство Бога — в его творениях», — добавил подписчик.

Ему вторит другой: это существо «настолько божественно прекрасно», что появилась новая идея для приготовления сашими — блюда национальной японской кухни.