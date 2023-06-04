Мир 04 июня 2023, 11:44 Нефтяной танкер, идущий из России в Китай, сломался при пересечении Суэцкого канала Глава Администрации Суэцкого канала Раби: сломавшийся нефтяной танкер буксируют три судна РИА «Новости»

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Нефтяной танкер SEAVIGOUR, идущий из России в Китай, сломался при пересечении Суэцкого канала. Об этом Al-Youm Al-Sabia сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

По его словам, у танкера сломалось оборудование во время прохождения канала в составе северного конвоя. Сейчас к судну направлены три буксира, ведутся работы по стыковке. Рабиа добавил, что регулярное судоходство по каналу с северного направления возобновится после завершения отбуксировки танкера.

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В мае британская фирма Lloyd’s Register лишила сертификации 21 судно индийской компании Gatik Ship Management. Причиной стало содействие в соблюдении правил санкций в отношении торговли нефтью из России. Ранее Gatik пришлось менять флаги на 36 судах, так как Международный судовой реестр Сент-Китс и Невис снял с них свои. В общей сложности под управлением индийской компании находятся 50 танкеров.