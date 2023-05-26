Мир 26 мая 2023, 13:13 Перевозившую российскую нефть компанию Gatik лишат сертификации 21 судна Reuters: перевозившая нефть компания Gatik лишится сертификации 21 судна РИА «Новости»

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Индийская компания Gatik Ship Management останется без сертификации 21 судна от британской фирмы Lloyd’s Register. Ее отменят с 3 июня, сообщило агентство Reuters.

Согласно данным, которые представило агентство со ссылкой на сертификационную компанию, все дело в том, что Lloyd’s Register хочет содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли нефтью из России.

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«При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — заявили в организации.

Услуги по сертификации и проверке мореходных качеств судов, которые оказывает Lloyd’s Register, имеют огромное значение для обеспечения страхования и входа в порты, указало Reuters.

В распоряжении Gatik имеется еще 11 судов, которые получили сертификацию от Индийского регистра судоходства, уточнил РБК. Ранее этой компании пришлось менять флаги на 36 судах, так как Международный судовой реестр Сент-Китс и Невис снял с них свои. В общей сложности под управлением Gatik находятся 50 танкеров.