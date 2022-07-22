Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников в российские дипмиссии

Включение в список недружественных стран ограничит возможности диппредставительств на наем сотрудников. Словении и Хорватии запретили брать в штат работников на территории России, а для Греции, Дании и Словакии ограничили их численность, сообщила пресс-служба кабмина.

«Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России», — объяснили в правительстве.

Лимит для Греции составил 34 человека, Дании — 20, Словакии — 16. Дипмиссиям и консульским учреждениям Словении и Хорватии полностью запретили заключать трудовые договоры с физлицами на территории России. Аналогичные меры в мае 2021 года ввели в отношении Чехии и США.

Правительство России расширило список недружественных стран, сообщил «Царьград». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.