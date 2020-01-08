Недружественное отношение Прибалтики к России объяснили зависимостью от США

Прибалтийские страны должны считаться с политикой США, чтобы избежать введения санкций. Этим обуславливается недружественное отношение стран Прибалтики к России, заявил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, отношение Латвии и других стран к России полностью зависит от политики Вашингтона по отношению к Москве. Если Рига возьмет курс на улучшение этих отношений, то Штаты объявят ограничительные меры.

«Так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте „Северный поток-2“. Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг», — объяснил бывший министр Sputnik Латвия.

Он также добавил, что Евросоюз начал разваливаться и с ним перестали считаться в мире. Сейчас прислушиваются к мнению только отдельно взятых стран таких, как Великобритания или Германия.

«После развала ЕС произойдет в какой-то мере регионализация Евросоюза. Латвии как члену ЕС надо думать — а что дальше, какой союз, с кем будем дружить, и что это все для нас значит», — заключил Юрканс.

В конце декабря бывший министр отмечал, что Латвия стала полигоном «сумасшедшей, агрессивной внешней политики» Вашингтона. Юрканс выразил соболезнования в связи с этим и заявил, что покровительство Штатов привело страну к нищете.