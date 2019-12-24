Экс-глава МИД Латвии: республика превратилась в полигон сумасшедшей, агрессивной внешней политики США

По данным издания, ранее Юрканс говорил о том, что почти 30-летнее нахождение под «крылом» у Штатов привело Латвию на грань нищеты. Некоторые республиканские банки закрыты из-за того, что там якобы отмывали российские деньги. Также закрыт порт в Вентспилсе. Из-за возможных санкций со стороны США туда не могут входить корабли.

«Я люблю Латвию и мне жалко моих детей и внуков, потому что Латвия, к сожалению, превратилась в полигон сумасшедшей, агрессивной внешней политики американцев», — признался экс-министр.

Он выразил сожаление, что из республики начали выталкивать все русское. Убрали ежегодную «Новую волну», в Латвию не пускают российских артистов, 9 мая воспринимается как праздник оккупантов, а русский язык используется как «плетка для наказания русских».

«Я бы хотел рассказывать что-то оптимистичное, что будет лучше. Но откуда этому взяться?» — задался вопросом дипломат.