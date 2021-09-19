Недавно избранный мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

Недавно избранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго стал жертвой ДТП.

Как сообщил местный портал news24, авария произошла в субботу, 18 сентября после того, как Матонго принял участие в предвыборной кампании партии Африканский национальный конгресс в пригороде Йоханнесбурга Соуэто.

Там градоначальник Йоханнесбурга сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Матонго занял пост мэра 10 августа после смерти своего предшественника Джеффа Махубо, который скончался из-за коронавируса. Он проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.

На этой неделе вертолет потерпел крушение в регионе Отаго, в Новой Зеландии. В результате катастрофы один человек погиб. Вертолет летел из Милтона, находящемуся в 50 километрах от Данидина, в Александру. Вскоре после того, как члены экипажа перестали выходить на связь стало известно о крушении вертолета. Погибшим является пилот транспортного средства.