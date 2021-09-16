Один человек погиб при крушении вертолета в Новой Зеландии

Вертолет потерпел крушение в регионе Отаго, в Новой Зеландии. В результате катастрофы один человек погиб. Об этом сообщил сайт Staff со ссылкой на управление гражданской авиации Новой Зеландии.

Вертолет летел из Милтона, находящемуся в 50 километрах от Данидина, в Александру. Около 05:30 (20:30 15 сентября по московскому времени) он перестал выходить выходить на связь, после этого спасательные службы и полиция начали поиски.

Вскоре стало известно о крушении вертолета. Его нашли недалеко от Данидина. Погибшим является пилот транспортного средства.

По информации управления гражданской авиации, погодные условия были удовлетворительными для полета. Полиция проводит расследование.