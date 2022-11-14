Мир 14 ноября 2022, 08:07 «Небывалый урожай» в России вызвал у США трудности с экспортом пшеницы с Украины Минсельхоз США заявил о трудностях с экспортом зерна с Украины из-за конкуренции с Россией Публичное достояние

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Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов заявило о трудностях с экспортом украинской пшеницы на фоне «небывалого урожая» в России. Об этом сообщили в RT.

«В последние месяцы с экспортом пшеницы с Украины наблюдаются трудности, вызванные как конкуренцией с кукурузой за грузовые мощности, так и с экспортом пшеницы из России», — говорится в докладе министерства.

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Объем экспорта, по данным министерства, в этом году может установить новый рекорд. Это вызвано небывалым урожаем.

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В ведомстве подчеркнули, что кукуруза все еще является главным зерном, которое через продуктовый коридор экспортируют с Украины в Европу, Китай и Турцию. В Евросоюзе сейчас на фоне сократившегося из-за засухи урожая особенно большой спрос на импорт кукурузы по суше и по морю.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал о влиянии России на мировую экономику. Он заявил, будто Российская Федерация превратила зерно в оружие.