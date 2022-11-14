Мир 14 ноября 2022, 07:28 Британский премьер рассказал о влиянии России на мировую экономику The Telegraph: премьер Великобритании Сунак обвинил Россию в превращении зерна в оружие YouTube

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в выстраивании препятствий для вывоза зерна из украинских портов и превращении продовольствия в оружие. Он написал об этом в статье на страницах газеты The Telegraph, сообщил РБК.

«Россия пытается задушить мировую экономику. <…> Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — написал он.

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Британский премьер выпустил статью перед саммитом G20 на Бали и пообещал использовать эту площадку, чтобы публично подвергнуть критике действия России. Он возложил на нее ответственность за крах европейской экономики.

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По словам Риши Сунака, энергетический кризис и рост цен на электричество спровоцировала приостановка поставок газа, а продовольственный кризис и подорожание продуктов — попытка выйти из стамбульских соглашений.

Две трети членов «Большой двадцатки» пострадали от инфляции выше 7%. Треть мировой экономики, по прогнозу МВФ, в 2023 году ждет рецессия. Риши Сунак призвал страны объединиться для того, чтобы восстановить экономическую стабильность.