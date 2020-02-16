«Небоскребы из черепов русских». Послу России в Турции опять угрожают

В интервью телеканалу «Звезда», Ерхов признался, что опять получил в свой адрес оскорбления и угрозы.

«Из последних, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: „Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных“ и „Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови“ и так далее», — рассказал он.

Он подчеркнул, что его очень хорошо охраняют, поэтому не переживает за свою жизнь, однако важно пресекать разжигание ненависти между народами России и Турции.

«Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений», — сказал он.

Впервые угрозы в адрес посла России начали поступать в начале февраля. Он сообщил об этом СМИ 13 февраля, уточнив, что это произошло из-за событий в Сирии, где в последние недели сирийская армия, поддерживаемая Россией, ведет активное наступление на позиции протурецких боевиков.